CITTÀ IN BICI Locri festeggia la Bandiera Verde

R. & P.

“Città in bici” è l’iniziativa che si svolgerà a Locri, sul lungomare cittadino domenica 1° agosto e che vedrà sventolare la “Bandiera verde” 2021 ottenuta anche quest’anno dal Comune di Locri.

A dirlo è il Comitato scientifico Bandiera Verde che ha assegnato alle migliori spiagge d’Italia – tra le quali quella della nostra Città – il riconoscimento della prestigiosa bandiera verde.La consegna della bandiera è stata ufficializzata dall’associazione nazionale pediatri, di cui il dottor Italo Farnetani è il presidente, lo scorso 10 luglio ad Alba Adriatica. Per l’occasione il dottor Roberto Trunfio, componente scientifico delle “Bandiere verdi”, ha proposto al Comune l’idea di un evento che potesse richiamare l’attenzione sulle spiagge sicure e a misure di bambino.«La classifica – dice il dottor Trunfio- è stilata da un team di Pediatri italiani ed i parametri sono stati forniti grazie alle indicazioni individuate col contributo di tutti i pediatri: arenile ampio, sabbia fine, fondale basso, acqua trasparente, presenza di bagnini e strutture per famiglie ( bar, ristoranti, parco giochi).

È importante per i bambini e le famiglie avere posti sicuri dove poter trascorrere momenti di benessere. Ringrazio l’Amministrazione comunale di Locri, con l’Assessorato alle politiche sociali guidato da Domenica Bumbaca e l’assessore all’ambiente Giuseppe Fontana, per aver sostenuto il progetto e l’impegno a favore della comunità».

Durante l’evento il rappresentante del comitato scientifico, dottor Trunfio consegnerà le bandiere verdi ai Comuni di Locri, Bianco, Bovalino, Roccella e per l’occasione illustrerà alle famiglie il “Decalogo della bandiera verde”, mentre sarà cura del gruppo ciclisti “R. Sgambeluri” Locri , di cui è presidente Francesco Scruci, coadiuvato dal Giuseppe Scruci, a dare le indicazioni sul percorso che si effettuerà.

Nel parco giochi, attrezzato e colorato, luogo di ritrovo e divertimento per molte famiglie, si partirà per la Bici in città, a cui tutti, grandi e piccoli, sono invitati a partecipare.

La pedalata si svolgerà con partenza alle ore 18 seguendo il percorso della pista ciclabile nella pineta, per poi attraversare il lungomare, il centro cittadino e rientrare al parco giochi. Bianco, Bovalino, Locri, Siderno e Roccella Ionica

Una iniziativa che mette al centro, non solo l’aspetto sociale, aggregativo, ma quello salutare, richiamando l’importanza dello sport, dell’attività fisica all’aperto, il benessere e la salvaguardia dell’ambiente.

A tal proposito l’Osservatorio ambientale “Diritto per la vita” a tutela e rispetto dell’ambiente, sarà presente con l’acqua che verrà distribuita nelle borracce. Iniziare a bere acqua utilizzando la borraccia al posto della bottiglia di plastica diventa una sana abitudine in ottica di sostenibilità e salute. Gadget saranno offerti dall’azienda Wind Tre durante la manifestazione.