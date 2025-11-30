R. & P.

ROCCELLA IONICA – Siamo ben contenti che oggi la sindaca di Siderno abbia scoperto l’importanza di una aggregazione politica ed amministrativa dei comuni dell’alto ionio reggino. Vogliamo però evidenziare che questa proposta non è originale. Infatti è stata avanzata dal nostro gruppo politico che al tempo si chiamava Roccella Bene Comune ed oggi si chiama Roccella in Comune, già oltre dieci anni fa’ e per questo ripubblichiamo di seguito un nostro intervento pubblico del tempo. All’ epoca la nostra proposta è caduta nel vuoto, ci auguriamo che adesso questa idea, che potrebbe rappresentare un momento di svolta per la nostra realtà territoriale, possa avere migliore fortuna.

“Viviamo in un’epoca caratterizzata da forti tensioni sociali, economiche e politiche sia nell’ambito nazionale che internazionale.Un’epoca caratterizzata dal fenomeno della globalizzazione, ma dove non mancano pulsioni di ritorno al passato, politiche dei dazi, chiusure commerciali. E’ per questo che è necessario, proprio nella nostra area territoriale, ricostruire un pensiero unitario e di prospettiva della Ionica per lanciare una sfida politica più alta, qualcosa che abbia oltre che una valenza prospettica un valore evocativo.Questa sfida politica può essere costituita dall’idea della realizzazione della “CITTA’ DELLA IONICA”Lo sviluppo di questa area non è pensabile in dimensione localistica, è necessario il superamento della logica dei campanili in funzione di una esaltazione delle specificità locali e della proiezione comprensoriale delle potenzialità economiche – culturali – sociali delle nostre comunità. E’ assolutamente indispensabile costruire un PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO DEL COMPRENSORIO DELL’ALTO IONIO REGGINO.

In questa area territoriale hanno pesato nel tempo, oltre le difficoltà esterne costituite dalla mancanza di adeguati collegamenti e delle infrastrutture, anche difficoltà dovute alla scarsa capacità delle c.d. classi dirigenti locali. Le scelte relative alle infrastrutture non dipendono da noi, o meglio non solo da noi, ma quelle di organizzazione del territorio dipendono da noi e dalla classe dirigente che sapremo costruire, dall’indirizzo di governo che sapremo dare alle nostre comunità.

Ebbene, nella nostra area si possono realizzare diversi progetti di sviluppo incentrati sulle risorse naturali, paesaggistiche, culturali ed umane del territorio.

Un PERCORSO DELLE BELLEZZE ARCHITETTONICHE STORICHE E PAESAGGISTICHE – che valorizzi la ricchezza costituita dalla presenza sul territorio di beni quali La Cattolica di Stilo – Il Castello dei Carafa di Roccella – Il Naniglio di Gioiosa Ionica, La Villa Romana di Casignana, gli Scavi e l’Antiquarium di Locri, gli Scavi e l’Antiquarium di Kaulon, la Cattedrale di Gerace, ecc.

Dei PERCORSI ENOGASTRONOMICI – che valorizzino le eccellenze del nostro territorio quali il Greco di Bianco – Lo stocco di mammola – La Soppressata di San Giovanni di Gerace, e le numerose Sagre dedicati ai prodotti locali che hanno luogo ormai tradizionalmente secondo la loro stagionalità.

Un SISTEMA INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI CULTURALI, che metta in rete iniziative prestigiose quali il Caulonia Tarantella Festival, Palio di Ribusa – Mercato della Badia – il Borgo Incantato di Gerace – Festival Jazz Rumori Mediterranei – il corteo storico.

Una SINERGIA NELLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, nei vari siti che metta in rete le attività che si svolgono nell’Auditorium “Unità d’Italia, nel Teatro al Castello, nel Teatro di Gioiosa Ionica, nel Teatro Greco di Locri, all’Auditorium Frammartino di Caulonia, ecc.

L’ELABORAZIONE ED OFFERTA DI UN PACCHETTO TURISTICO IONICA da costruire in sinergia tra soggetti pubblici e tutti gli operatori turistici privati da proporre sui mercati nazionali ed internazionali del turismo.Intorno a questo si può e si deve sviluppare una agricoltura biologica, ed un settore di artigianato tradizionale.In questo quadro Roccella Ionica ha un grande ruolo da svolgere, Roccella è il punto di accesso dal mare alla Città della Ionica con il suo Porto che è il Porto della Ionica che deve essere investito sul più ampio territorio del comprensorio.Possiede la risorsa del Castello Carafa, è dotata delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle attività culturali, si svolge una delle più conosciute manifestazioni culturali del mezzogiorno, il Roccella Jazz, oggi degradato da una pessima gestione e che andrebbe invece valorizzato con una nuova organizzazione che lavori tutto l’anno sia a livello artistico che a livello promozionale.”.

Questa era la nostra elaborazione del tempo sulla “Città della Ionica” che certamente necessita di essere aggiornata ed attualizzata, ma che sicuramente costituisce una grande idea sulla base della quale costruire un vero progetto di sviluppo e di rinascita del nostro territorio del quale possono e devono essere protagoniste le migliori energie intellettuali, sociali, economiche e politiche della nostra area geografica e, soprattutto, le nuove generazioni.