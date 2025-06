R. & P.

SIDERNO – La giunta comunale di Siderno, guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, mercoledì 18 giugno ha deliberato la realizzazione di 48 nuovi loculi all’interno del cimitero di via delle Rimembranze a Siderno Superiore. Si tratta di un intervento atteso da decenni, stante la penuria di posti disponibili, che s’inquadra nella massima attenzione riposta dall’Amministrazione Comunale sullo stato dei due cimiteri, autentico biglietto da visita della Città, ambedue interessati da importanti opere strutturali.Il dettaglio dei lavori è stato illustrato nel corso di un incontro con una delegazione di cittadini di Siderno Superiore tenuto nell’ufficio del sindaco giovedì pomeriggio. Accanto al primo cittadino, erano presenti gli assessori ai Lavori Pubblici Maria Teresa Floccari a ai Cimiteri Carlo Fuda, il dirigente dell’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio” ing. Lorenzo Surace e la responsabile del settore Urbanistica arch. Angela Alfieri.

Era parte della delegazione dei cittadini anche il parroco della chiesa di San Nicola a Siderno Superiore don Giuseppe Alfano che, in premessa, ha denunciato l’annosa problematica relativa alla sosta temporanea dei feretri in attesa di tumulazione all’interno della cappella delle Anime del Purgatorio, di proprietà dell’omonima confraternita, che impedisce di fatto la celebrazione delle funzioni religiose, oltre a rappresentarne un uso improprio.Si tratta, evidentemente, di un problema che verrà risolto nel giro di un paio di mesi: il tempo necessario per la realizzazione di 48 nuovi loculi. È quanto ha garantito il sindaco Fragomeni, che ha aggiunto che «rifaremo l’impianto elettrico e gli accessi, per una fruibilità ottimale del cimitero, mentre i lavori per il parcheggio esterno sono stati appaltati». Non solo. Il primo cittadino ha aggiunto che «stiamo valutando l’utilizzazione del locale attualmente assegnato al custode come sala del commiato, realizzando un modulo esterno in cui collocare il custode».

Progetti, proposte e fermi intendimenti che sono stati giudicati positivamente dai cittadini presenti, che hanno espresso la loro soddisfazione per l’esito dell’incontro, che evidenzia ancora una volta la voglia e la capacità dell’Amministrazione Comunale di risolvere problematiche ultradecennali.