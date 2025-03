R. & P.

SIDERNO – Una nuova vita per i cimiteri cittadini. È iniziato lo «storico intervento finalizzato al recupero dell’agibilità e del decoro dei due cimiteri, che sono il biglietto da visita del grado di civiltà di una città» così come è stato definito dal sindaco Mariateresa Fragomeni nel corso di un recente incontro con gli operatori del settore.

Si tratta di lavori finanziati per un milione di euro, grazie al mutuo accesso con la Cassa Depositi e Prestiti, che evidenziano l’attenzione e l’impegno dell’attuale Amministrazione Comunale dopo decenni d’incuria.

Questa mattina, l’assessore al ramo Carlo Fuda, il presidente del consiglio comunale Alessandro Archinà e la consigliera Anna Maria Felicità, insieme al direttore dei lavori ing. Tiziano Scali e al titolare dell’impresa aggiudicataria dei lavori Giu.Ste.Fra. Srl, hanno compiuto un primo sopralluogo nell’area di cantiere, a partire dalla cappella del cimitero di contrada Lenzi.

Nel dettaglio, i lavori che si andranno a compiere, come illustrati in precedenza dal Dirigente dell’Area 3 ing. Lorenzo Surace, comprenderanno il rifacimento dei percorsi interni, la demolizione e la ricostruzione (con adeguamento sismico e alle norme igienico-sanitarie) dei loculi ai lati dell’ingresso principale che comporteranno una disponibilità complessiva di 288 unità, il rifacimento dell’impianto elettrico votivo a bassa tensione, la ristrutturazione degli edifici adibiti a ossari e dei locali autoptici e in uso ai custodi del cimitero, oltre al ripristino della pubblica illuminazione.

A breve verranno avviati i lavori anche al cimitero di Siderno Superiore. L’Amministrazione Comunale monitorerà costantemente la realizzazione delle opere, di concerto col Rup arch. Giusy Giorgio e il settore “Lavori Pubblici” dell’Area 3.