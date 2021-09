CIMINA’ Sospesa l’ordinanza che disponeva la “zona rossa” fino al 22 settembre

di Francesca Cusumano

CIMINA’ – E’ stata sospesa l’ordinanza regionale numero 63 che prorogava le misure della cosìddetta “zona rossa” per il Comune di Ciminà.

Un provvedimento scaturito dalla nota del 16 settembre scorso, nella quale il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria, ha rilevato che nel Comune, alla luce dei nuovi dati riscontrati, si è evidenziata una notevole riduzione dei casi.

Permane al contrario, una situazione di criticità, con 84 casi attivi e una elevata incidenza rispetto alla popolazione residente, nel Comune di San Luca che rimarrà ancora con le maggiori restrizioni, fino a tutto il 26 settembre prossimo.

I dati epidemiologici e di monitoraggio disponibili a livello regionale, pur registrando una leggera flessione nell’ultimo report di monitoraggio, “fanno rilevare un valore dell’incidenza per 100.000 abitanti ampiamente superiore a 50, soglia di allerta per la zona bianca; in particolare nella provincia di Reggio Calabria, “i dati di incidenza dell’ultima settimana di monitoraggio (al 16 settembre), hanno raggiunto un valore superiore a 130 per 100.000 abitanti”.