CIMINA’ Da stasera il Comune entra in “zona rossa”

di Francesca Cusumano

CIMINA’ – Dopo la proroga della “zona rossa”per il Comune di Africo (fino al prossimo 2 settembre), con nuova ordinanza (la numero 60 del 28 agosto), il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Spirlì, ha disposto con il nuovo provvedimento, la proroga di ulteriori 8 giorni della “zona rossa” ed esattamente fino al prossimo 8 settembre, per i Comuni di Sant’Agata del Bianco e Caraffa del Bianco.

Il 26 agosto scorso, con apposita nota, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria ha comunicato che nel Comune di Sant’Agata del Bianco, permane “una situazione di criticità relativamente ai contagi tra la popolazione residente, con ancora 17 casi confermati attivi, su una popolazione di 582 abitanti”.

Stessa sorte per il Comune di Caraffa del Bianco, con ancora, secondo quanto rilevato ieri dal Dipartimento, “22 casi confermati attivi, su una popolazione di 478 abitanti”.

Ma ad entrare nella fascia con le maggiori restrizioni, dalle 22 di stasera, fino all’8 settembre, anche il Comune di Ciminà.

Nello specifico, nel piccolo Comune reggino, è stata riscontrata un’alta incidenza nel numero dei casi confermati, con un “totale di 17 casi attivi, dei quali oltre il 76% registratisi nelle ultime 24 ore, su una popolazione di 552 abitanti”.

I dati del monitoraggio degli ultimi 7 giorni, hanno registrato per la Regione Calabria, un aumento dell’incidenza per 100.000 abitanti, che ha raggiunto il valore pari a 101,5 con trend in ulteriore ascesa.

Nella provincia di Reggio Calabria in particolar modo, i dati di incidenza degli ultimi 7 giorni, hanno raggiunto un valore pari a 157, in sensibile incremento rispetto alla settimana precedente.