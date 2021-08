CIMINA’ Cittadinanza onoraria al professor Francesco Foti

di Gianluca Albanese

CIMINA’ – Il consiglio comunale di Ciminà, lo scorso 26 luglio, ha conferito la cittadinanza onoraria al professor Francesco Foti, responsabile scientifico del progetto di ricerca annuale “Influenza dell’alimentazione sulle caratteristiche qualitative del caciocavallo di Ciminà” e componente della Commissione per la Denominazione Comunale (DE.CO.) del noto formaggio divenuto ormai il simbolo del piccolo centro locrideo, attorno al quale si è innescato un meccanismo virtuoso, iniziato dall’ex sindaco Domenico Polifroni e proseguito dall’attuale giunta (sindaco Giusy Caruso, vicesindaco Bruno Salinitri).

E’ stato proprio quest’ultimo a illustrare il ricco cursus honorum del professor Foti, che nel suo intervento di saluto e ringraziamento ha ricordato l’esperienza di cinque lustri trascorsi a valorizzare lo squisito prodotto caseario locale.

“I produttori sono tutti buoni a Ciminà – ha detto il professor Foti – e la maggiore attenzione viene riposta sulla materia prima, ovvero il latte, frutto dell’alimentazione degli animali, nella quale potremmo provare a inserire elementi nuovi e tali da migliorare ulteriormente le caratteristiche organolettiche del caciocavallo. Ci dobbiamo aiutare tutti – ha aggiunto – e qui mi sento a casa per l’ottimo rapporto instaurato col popolo di Ciminà, composto da persone che amano lavorare in maniera silenziosa e indefessa. Faremo il massimo – ha concluso – per lasciare un mondo migliore di come lo abbiamo trovato”.

Di seguito il profilo del cittadino onorario di Ciminà Francesco Foti, dalla relazione in Consiglio del vicesindaco Salinitri.

“Foti Francesco nato a Villa San Giovanni (RC) il 20/10/1959 è laureato all’Università di Milano in Scienze Agrarie.

Nel 1992 supera gli esami di abilitazione all’esercizio della Professione di Agronomo ed è iscritto con il numero 272 dalla data 3-5-1993 all’Albo Professionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Reggio Calabria. Nell’aprile del 1992, subito dopo il conseguimento della Laurea, intraprende una continua e stabile collaborazione con l’Istituto di Zootecnica (ora Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroforestali e Ambientali) dell’Università di Reggio Calabria. In tale periodo collabora con il prof. V. Scerra e con la prof. M.C. Sinatra , docenti degli insegnamenti di “Alimentazione e Nutrizione Animale”, coadiuvandoli anche nell’attività di ricerca. Segue e assiste gli studenti nella preparazione delle loro tesi di laurea in particolar modo offrendo loro supporto in campo ed in laboratorio, nelle elaborazioni ed analisi dei dati, all’approfondimento dei concetti basilari delle discipline di zootecnia presenti nei loro programmi di studio. Approfondisce inoltre lo studio e la conoscenza delle strumentazioni e del software informatico per il trattamento e l’elaborazione dei dati (Excel, 1-2-3-Lotus, Costat). Nel 1992, dal 5 al 16 ottobre, partecipa al corso base di “Metodologia statistica applicata alla ricerca in zootecnia” indetto dalla Associazione Scientifica di Produzione Animale (ASPA) e svoltasi ad Assisi (Pg). Nel 1993 l’Istituto di Zootecnia della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Reggio Calabria conferisce un contratto d’opera finanziato dal M.P.I. 60% per la “Rilevazione dati nelle aziende oggetto di indagini e prima elaborazione dati “ nell’ambito della ricerca dal titolo “Utilizzazione dei sottoprodotti del pesce nell’alimentazione animale”. Dal 1994 al 1996 l’Istituto di Zootecnica della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Reggio Calabria conferisce diversi contratti d’opera finanziati dalla Regione Calabria (POP) per l’esecuzione della ricerca dal titolo “Il valore nutritivo degli alimenti alternativi reperibili in Calabria e valorizzazione dei sottoprodotti”. Nel 1994 partecipa al concorso per N° 1 posto di ricercatore universitario – gruppo disciplinare G 06 zootecnia – presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Reggio Calabria risultando secondo nella graduatoria finale.

Nel 1996, in data 9 novembre, partecipa alla tavola rotonda “Il maiale: cultura ed economia nel territorio reggino!” organizzato dalla Pro loco San salvatore con la relazione: “Tecniche di allevamento nella suinicoltura”. Nel 1997 è assunto presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali (ex Istituto di zootecnica) della Facoltà di Agraria dell’Università degli

Studi di Reggio Calabria con la qualifica di Collaboratore Tecnico VII qualifica funzionale, quale vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami. Negli a.a. 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2000/01 è nominato dal Preside di Facoltà cultore dell’insegnamento di Biologia Animale presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali (S.T.A.F.A.) della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Reggio Calabria. Nel periodo ottobre 1997 giugno 1998 è docente dell’insegnamento di zoologia nel corso di “Guida Naturalistica” organizzato dalla Regione Calabria. Nel periodo gennaio-maggio 1999 è docente dell’insegnamento di “Conservazione degli alimenti e mantenimento delle proprietà organolettiche” nel corso <<Addetto controllo qualità e ristorazione>> organizzato dalla Regione Calabria. Nel periodo gennaio-maggio 1999 è docente dell’insegnamento di “Zootecnia e trasformazione dei prodotti agro-alimentari” nel corso << La produzione zootecnica ed agro-alimentare di tipo familiare nell’azienda agrituristica>> organizzato dalla Regione Calabria.

Nel periodo gennaio-maggio 2000 è codocente al master <<Valorizzazione delle aree collinari montane: attività agro-zootecniche di qualità e sviluppo sostenibile>> organizzato dal dipartimento Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali (S.T.A.F.A.) della Facoltà di Agraria di Reggio Calabria. Nel periodo giugno-luglio 2000 è docente nel corso di formazione <<Operatori polivalenti settore alimentare>> organizzato dalla SVI.PRO.RE. S.C.p.A di Reggio Calabria. Nel periodo gennaio-maggio 2000 è docente dell’insegnamento “Filiera carne e pesce” nel

corso di formazione per <<Esperto in tecnologie della conservazione prodotti alimentari>> organizzato dalla SVI.PRO.RE. S.C.p.A di Reggio Calabria. Nel triennio (1999-2001) partecipa presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali al programma di ricerca POM A03 “Valorizzazione dei prodotti caseari del mezzogiorno attraverso lo studio dei fattori che ne determinano la specificità”.

In data 5 novembre 2003, presso Lamezia Terme (Cz), partecipa alla giornata di studi organizzata dall’Associazione Regionale Allevatori (ARA) della Calabria con la relazione “Tecniche di pascolamento degli allevamenti ovicaprini”. In data 15 novembre 2003 partecipa alla tavola rotonda “Tipicità delle carni suine e normative comunitarie europee” organizzato dalla Pro Loco di Reggio Calabria “San Salvatore”. In data 15 febbraio 2008, presso Palazzo delle Bioscienze Campus Universitario di Germaneto (CZ), partecipa al convegno organizzato dall’ARPACAL e dal CETA (Centro d’Eccellenza di Tossicologia Agro – Alimentare) “Il Monitoraggio Tossicologico e la Sicurezza degli Alimenti : aspetti epidemiologicie clinico-diagnostici nell’era della globalizzazione “Piano sicurezza Alimentare” SIAN Regione Calabria 2007 – 2008 (Burc n.16 del 01/09/2007) con la relazione “Certificazione di qualità delle carni e sicurezza degli alimenti”. A far data dal 31/12/2000 risultata idoneo alla procedura selettiva e pertanto viene inquadrato nella categoria D posizione economica D2. E’ responsabile dei laboratori della sezione di zootecnia del dipartimento Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali (S.T.A.F.A.) con nomina del consigli di dipartimento. Il 20/12/2002 viene assunto come ricercatore confermato gruppo disciplinare AGR/18 (Nutrizione e Alimentazione Animale) presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali (S.T.A.F.A.) della Facoltà di Agraria di Reggio Calabria. E’ componente della commissione tirocini del Consiglio di Classe 20 Ambito P.T.A della Facoltà di

Agraria di Reggio Calabria. E’ componente della commissione Assicurazione e Qualità del Corso di

Studi in Scienze e Tecnologie Alimentari Classe L-26 designato nel Consiglio del CdS del 15.12.2015 – verb. CdS. n. 4. È responsabile scientifico del progetto di ricerca annuale “Tipicità e territorio: valorizzazione del caciocavallo di Ciminà” finanziato dal settore agricoltura della provincia di Reggio Calabria con delibera di giunta provinciale n.° 305 del 28/10/2008. Il 05/05/2010 con delibera della Giunta Comunale il comune di Ciminà (RC) lo nomina componente della Commissione per la Denominazione Comunale (DE.CO.). È responsabile scientifico del progetto di ricerca annuale “Influenza dell’alimentazione sulle caratteristiche qualitative del caciocavallo di Ciminà” finanziato dal settore agricoltura della provincia di Reggio Calabria con delibera di giunta provinciale n.° 497 del 20/12/2010. E’ inserito, presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, in diversi progetti di ricerca M.U.R.S.T., programmi comunitari e regionali. Partecipa all’attività didattica presso il Dipartimento di Agraria di Reggio Calabria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. L’Accademia Internazionale del Bergamotto in data 9 luglio 2017 gli ha conferito il titolo di “Ambasciatore del Bergamotto 2017” per la sessione ricerca. E’ componente della commissione “Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA)” con Decreto Rettore n. 44 del 22/02/2021 dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

E’ stato Fiduciario della Condotta Slow Food Versante dello Stretto e Costa Viola.

E’ stato componente del Comitato Regionale di Slow Food Calabria.

E’ socio UNITALSI.

E’ socio della S.I.P.A.O.C. (Società Italiana di Patologia e di Allevamento degli Ovini e dei Caprini).

E’socio dell’A.S.P.A. (Associazione Scientifica Produzione Animale).

Partecipa a congressi scientifici nazionali e internazionali”.