Ciminà: celebrati i 50 anni di ministero di parroco di Mons. Domenico Tropeano. (Immagini e Video ESCLUSIVI)

SPECIALE di Enzo Lacopo © 2020

CIMINA’ – Sabato 12 settembre il popolo ciminese con una solenne concelebrazione ha ringraziato il Signore per i 50 di servizio pastorale di Mons. Tropeano. Emozionante è stato il momento dell’arrivo in chiesa ad attendere l’arciprete c’era un nutrito gruppo di bambini che gli hanno offerto un mazzo di fiori, proprio come in quel settembre del 1970 quando il giovane prete ha preso possesso di questa parrocchia.

Tutta la comunità si è riunita poi attorno al suo pastore ringraziandolo per tutto quello che ha fatto per loro, per i momenti lieti e tristi vissuti insieme, per lo zelo pastorale che lo ha sempre contraddistinto.

A conclusione il parroco ha voluto esprimere sentimenti di riconoscenza a tutta la popolazione presente in modo particolare alle autorità e ai sacerdoti che hanno preso parte a questo momento di festa.

Ma il ringraziamento più importante ha continuato Mons. Tropeano va al Signore e alla santa Vergine Addolorata che sin dal primo giorno “mi hanno guidato nel mio cammino in questa comunità”.

Il tutto si è concluso con il taglio della torta è un momento di condivisione fraterna.

