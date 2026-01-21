R. & P.

«Questa mattina ho inviato, insieme al collega Giuseppe Antoci, una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al commissario Ue per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto, per segnalare la grave emergenza causata dal ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna. I danni sono ingenti e riguardano infrastrutture, servizi essenziali e attività economiche. Ho chiesto alla Commissione di seguire con attenzione l’evoluzione della situazione e di valutare, sulla base delle stime ufficiali, l’eventuale attivazione dei meccanismi di solidarietà dell’Unione europea, incluso il Fondo di solidarietà Ue, per garantire un sostegno rapido e concreto ai territori colpiti».

È quanto dichiara l’europarlamentare Pasquale Tridico, già candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.