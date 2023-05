di Redazione

Dopo l’interlocuzione di ieri pomeriggio, dell’assessore regionale di Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale, Giovanni Calabrese, con i vertici Anas, in cui si è deciso di rinviare a settembre la chiusura della SGC 682 Jonio Tirreno (prevista inizialmente il 15 maggio fino alla fine del mese di luglio), oggi, arriva un’ulteriore conferma da parte della stessa azienda.

“Lungo la strada statale 682 Jonio Tirreno – è scritto nella nota – permangono gli interventi di manutenzione della galleria Torbido, tra gli svincoli di Limina e Mammola in provincia di Reggio Calabria. I lavori di manutenzione importanti, che renderanno necessaria la chiusura della galleria, saranno avviati nei primi giorni del mese di settembre con conseguente chiusura totale della strada per una tempistica non inferiore a 70 giorni. Il provvedimento si rende necessario per venire incontro alle esigenze del territorio e per non creare disagi al traffico veicolare nei primi weekend che precedono l’esodo estivo.Al fine di garantire la sicurezza per la circolazione, la viabilità verrà garantita mediante la realizzazione di opere provvisionali. Nel frattempo – specifica Anas – la statale 682 rimarrà aperta al traffico, gli interventi all’interno della galleria verranno eseguiti con limitazioni al transito veicolare”.