CHIUSURA POMERIDIANA STADIO Peppe Racco scrive ai Commissari

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Avvocato, podista e contestatore. Giuseppe Racco ha indirizzato via PEC una lettera aperta alla Commissione Straordinaria al vertice del Comune di Siderno, al Responsabile del Settore lavori Pubblici e al Segretario generale per denunciare l’imminente chiusura pomeridiana dello stadio “Filippo Raciti”.

“L’altra sera sul portoncino d’entrata del campo sportivo – ha scritto Racco – era affisso un cartello in cui vi era scritto che dal 5 agosto lo stadio comunale “rimane chiuso nel pomeriggio sino a nuovo ordine”.Si è appreso per via informale che il custode andava in ferie. Si è rimasti, però, esterrefatti, quando si è venuti a conoscenza che i dipendenti addetti alla custodia e alla cura del campo risultano nel numero di due unità. Ci si chiede come sia possibile che gli organi dirigenziali competenti non abbiano preso in considerazione l’utilizzo dell’altra unità per aprire lo stadio nel pomeriggio, in cui si riversano quasi tutti gli utenti visto il caldo del mattino, e renderlo fruibile nel periodo agostano, in una città come Siderno, definita a vocazione turistica, interrompendo di fatto un pubblico servizio. Anche l’ipotesi di un solo addetto non giustificherebbe comunque la chiusura dell’impianto nel periodo di maggiore afflusso di gente”.

Secondo Racco “Quel che risulta ancora più grave, nel caso di specie, e riguardo a cui si pretendono legittimi ragguagli su come viene speso il denaro pubblico, sta – ha scritto l’avvocato e podista sidernese – nel fatto che l’ente e i suoi cittadini vengono privati dell’unico bene pubblico che offre l’opportunità di svolgere attività sportiva all’aperto a giovani ed anziani pur avendo a disposizione le unità lavorative idonee alla custodia dell’impianto sportivo. Negli anni anche la squadra di calcio della città non ha potuto usufruire del terreno di gioco, la sezione degli arbitri ha smesso di mandare i suoi tesserati a svolgere la preparazione atletica e tante gare di livello regionale non si sono potute più effettuare. È stato riferito che lo stadio non sarebbe in regola con la normativa concernente l’agibilità ma nulla è stato fatto in merito. L’impianto viene chiuso d’inverno e riaperto d’estate, e ciò è accaduto ancora prima dell’emergenza epidemiologica, senza alcuna motivazione, con conseguente disservizio, ingenerando nella cittadinanza una grave forma di sfiducia nei confronti dei soggetti preposti al conseguimento di fini di pubblica utilità, con conseguente danno all’immagine della città. Pertanto delle due l’una: o l’impianto presenta tutte le condizioni per rimanere aperto, sia nel periodo estivo che in quello invernale, mediante un utilizzo appropriato della forza lavoro in esso impiegata, oppure lo si chiuda per un determinato periodo nel caso di eventuale rinnovo dell’impianto, impiegando però quella stessa forza lavoro in altre attività utili alla collettività”.

“Certo è – conclude Racco – che alla cittadinanza e all’intera Locride appare ingiusto non potere usufruire di una struttura che rappresenta il fiore all’occhiello di tutta la regione Calabria, che nel passato ha dato lustro alla città con lo svolgimento di manifestazioni di livello e che oggi rischia di trasformarsi in un’altra cattedrale nel deserto nonostante i dipendenti impiegati con specifiche funzioni.

L’auspicio è che venga trovata una soluzione definitiva ed immediata a tale questione e che lo stadio continui a rimanere aperto per il bene comune. Diversamente ci rivolgeremo agli organi sovraordinati competenti”.