ChiAMATI al dono, progettiAMO un sogno Sabato e domenica 3° weekend vocazionale

I weekend vocazionali organizzati dalla Diocesi di Locri-Gerace giungono al terzo appuntamento.

Dal 3 al 5 novembre, i ragazzi e le ragazze partecipanti si sono ritrovati presso il Seminario Diocesano “S. Luigi” di Locri, luogo centrale di questa iniziativa che ha visto, come nei primi due week end, la visita di una parrocchia della diocesi.

Sabato 4 e domenica 5 dicembre, infatti, il programma prevede la visita alla parrocchia di Siderno Superiore.

Per le iscrizioni e per qualsiasi altra informazione ci si può rivolgere al vicerettore del Seminario, don Antonio Peduto (antonio_p@live.it), oppure al proprio parroco.

Si ricorda che i Weekend Vocazionali sono rivolti a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 35 anni e il programma completo prevede otto incontri che termineranno il 5 giugno 2022.

Don Antonio Peduto, che si occupa dell’organizzazione, ribadendo che questi incontri non sono destinati esclusivamente a chi ha “avvertito la chiamata al sacerdozio”, ma sono stati pensati per tutti quei ragazzi e ragazze che vogliono condividere “un percorso di animazione vocazionale per riscoprire la bellezza della vita, dell’incontro e della relazione tra persone e realtà diverse”.