di REA

C’è un silenzio assordante che circonda i canili, un silenzio che fa comodo a chi ha trasformato l’animalismo in un’agenzia di comunicazione. Mentre le grandi associazioni riempiono le piazze con bandiere colorate e slogan preparati a tavolino per attirare telecamere e donazioni, la realtà del campo racconta una storia ben diversa e molto più amara.

La verità è che quando si tratta di sporcarsi le mani con l’acquisizione di cani sotto sequestro — quegli animali “invisibili” che portano addosso i segni del maltrattamento e il peso di procedimenti penali infiniti — i giganti del settore spariscono nel nulla. Accogliere un cane sotto sequestro significa assumersi responsabilità legali pesanti, affrontare costi di mantenimento certi e gestire situazioni spesso complesse che non garantiscono un ritorno d’immagine immediato. Troppo rischioso per chi vive di marketing della pietà.

Così, mentre i “grandi nomi” si godono la visibilità delle piazze e dei media mainstream, il peso reale di queste vite sospese ricade interamente sulle spalle delle piccole associazioni di territorio. Sono realtà fatte di volontari che non hanno tempo per andare in strada a manifestare per il nulla ma perché sono troppo impegnati a lottare contro la burocrazia e i debiti, operando nell’ombra per salvare chi è stato dimenticato da tutti. Questa disparità è inaccettabile: non si può rivendicare la guida di un movimento se poi si ignorano le trincee dove la sofferenza è reale e quotidiana.

REA dice basta a questa ipocrisia sistemica. La tutela degli animali non è uno stream a buffet dove si sceglie solo ciò che è fotogenico o facile da gestire. È ora che la politica e l’opinione pubblica riconoscano il valore di chi agisce concretamente, smascherando chi usa la causa animale come un semplice trampolino per le donazioni. Il vero coraggio non si misura con i “like” in piazza, ma con la determinazione di non voltare le spalle a un cane rinchiuso in un box giudiziario, lontano dai riflettori.