di Redazione

REGGIO CALABRIA – Domani, venerdì 3 ottobre, CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria e USB, insieme a tutte le associazioni della Via Maestra, scenderanno in piazza a Reggio Calabria per una grande manifestazione contro la guerra e per la pace.

Il corteo partirà da Piazza De Nava alle ore 9.30: lavoratrici, lavoratori, pensionati, giovani e cittadini manifesteranno uniti per affermare che sulla pace non si può restare neutrali, non si può restare in silenzio, come sta facendo il governo italiano, dimostrandosi debole e complice.

Oggi più che mai è necessario alzare la voce: mentre il governo israeliano continua a colpire il popolo palestinese con violenza e repressione, mettendo in atto un vero e proprio genocidio, la comunità internazionale resta troppo spesso indifferente. La Freedom Flotilla, con il suo coraggio e la sua determinazione nel tentare di rompere l’assedio di Gaza, è un esempio di resistenza civile che non può essere ignorato.

Quella lotta è la nostra lotta, quella richiesta di giustizia e libertà appartiene a tutta l’umanità.

Noi diciamo con forza: basta guerre, basta massacri, basta disumanizzazione.

Difendere la pace significa difendere i diritti, la dignità, la democrazia.

Per questo CGIL e USB invitano tutte e tutti a partecipare numerosi: Domani, 3 ottobre, ore 9.30 – Piazza De Nava, Reggio Calabria.

Uniti, con la forza della solidarietà, costruiamo insieme un futuro di pace, giustizia e libertà.

CGIL e USB: insieme per la pace, la dignità, i diritti.