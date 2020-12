CGIL CISL UIL Domani alle 10 la manifestazione a piazza Italia

R. & P.

CGIL, CISL e UIL saranno in Piazza Italia, a Reggio Calabria, Sabato 5 dicembre alle ore 10.00 per ribadire che alla Città (anche metropolitana) occorre un cambio di passo. Nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19, scenderemo in piazza per ribadire che siamo al fianco delle istanze del tessuto sociale della nostra città. Lo faremo per i disoccupati, i lavoratori precari, i giovani, le donne, i pensionati, le fasce deboli; in una parola: per tutti i cittadini metropolitani.

Cgil Reggio Calabria Cgil Piana di Gioia Tauro Cisl Reggio Calabria Uil Reggio Calabria

Gregorio Pititto Celeste Logiacco Rosi Perrone Nuccio Azzarà