C’ERA UNA VOLTA LA LETTERINA DI NATALE In piazza a Roccella il progetto per i più piccini

99 letterine verranno esposte in Piazza a Roccella Jonica vicino all’albero di Natale sabato 16 dicembre. Sono le parole e i disegni dei bambini delle scuole primarie che hanno aderito al progetto “C’era una volta la letterina di Natale… e se vuoi c’è ancora”L’associazione PoP sezione Jonica ha chiesto di esprimere un desiderio rivolto a Babbo Natale, unica regola dovevano chiedere qualcosa che non si può comperare. I bambini hanno tirato fuori tutta la loro immaginazione e, nonostante la presenza del Covid sia percepibile in quasi tutte le letterine, hanno espresso la magia del Natale. Babbo Natale avrà bisogno di qualche mese ma ce la farà ad esaudire il desiderio più quotato: poter riabbracciare senza timori amici e parenti.Grazie al Patrocinio del Comune di Roccella e ai privati che vorranno regalare libri di fiabe ( scrivere a popsezionejonica@gmail.com) il 6 gennaio verranno estratte le letterine vincitrici. Chi volesse può già leggerle tutte su facebook nella pagine di Popsjbimbi e la Zattera del Pensiero dove vengono pubblicate giorno per giorno.

Lo staff di PoP sezione Jonica