Centro Studi Karate, al via il progetto Sport per tutti

R & P

Ha ufficialmente preso il via il progetto “Sport per tutti” voluto e promosso dal CENTRO STUDI KARATE diretto dal M° Vincenzo Ursino (cintura nera 5° dan di karate e stella al merito sportivo) in collaborazione con la Onlus I VALORI DELLA VITA ed il Patrocinio dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT.

“Sport per tutti” è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere economiche di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. L’obiettivo è di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui. L’intervento si rivolge ai bambini delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” di Siderno, con l’avvio di un percorso sociale, sportivo ed educativo che prevede attività sportiva (karate ed arti marziali) pomeridiana gratuita soprattutto per i bambini e ragazzi che vivono in contesti sociali svantaggiati.

La mission del progetto (dichiara il M° Ursino) si prefigge di garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie in condizioni di svantaggio economico, di incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica; aumentare la consapevolezza nei giovani delle proprie potenzialità, aggregare e promuovere l’integrazione di giovani e famiglie con disagi sociali nel territorio, la promozione dello sport come strumento per il benessere psicofisico.

Il M° Ursino conclude affermando che la vision del progetto è stata studiata su come lo sport debba essere considerato come elemento di ottimizzazione alla promozione per un sano stile di vita e non come una semplice attività ludico-competitiva.