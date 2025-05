di Redazione

SANTA DOMENICA DI PLACANICA – Solenni funzioni e celebrazioni, presiedute dal vescovo, monsignor Francesco Oliva, avranno luogo, l’undici maggio, presso il santuario diocesano della Vergine Immacolata, Nostra Signora dello Scoglio, a Santa Domenica di Placanica. L’undici maggio è la data più importante e speciale dell’anno, allo Scoglio benedetto, poiché ricorre l’anniversario della prima apparizione della Madonna. Quest’anno, la speciale ricorrenza verrà festeggiata, per la prima volta dopo l’ottenimento del nulla osta del dicastero per la dottrina della fede, a firma del compianto e amato papa Francesco.

Il programma delle celebrazioni sarà molto ricco e verrà preceduto da una vigilia di preghiera, il dieci maggio, e dalla fiaccolata, la solenne processione con la statua della tanto venerata Madonna. Per l’occasione è previsto l’afflusso di migliaia di persone, provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. Difatti, tutto ebbe inizio l’undici maggio del 1968. “Ti chiedo il favore di trasformare questa valle; qui desidero un grande centro di spiritualità, dove le anime troveranno pace e ristoro. In questo luogo, Dio vuole aprire una finestra verso il cielo; qui, per la mia mediazione, vuole manifestare la Sua misericordia!” Con queste parole, che la Madonna pronunciò a Fratel Cosimo Fragomeni, apparendo sullo Scoglio, iniziò una grande storia.

Domenica, fin dalle prime ore del mattino, dopo la reposizione del Santissimo Sacramento, si susseguiranno vari momenti di preghiera e anche di lode al Signore che culmineranno nella solenne concelebrazione eucaristica. Dal primo pomeriggio dell’undici maggio vi sarà il clou delle celebrazioni. Si partirà, intorno alle ore 15:00, con l’evangelizzazione di Fratel Cosimo, alla quale farà seguito la processione d’ingresso della statua di Nostra Signora dello Scoglio, quindi vi sarà la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Oliva, con altri vescovi e sacerdoti che presenzieranno e concelebreranno. Seguirà la solenne processione con il Santissimo Sacramento e la preghiera di intercessione per la guarigione dei malati e dei sofferenti, che verrà elevata da Fratel Cosimo.

Il vescovo chiuderà, quindi, la giornata di fede e di grazia con la benedizione eucaristica. Nella due giorni di intensa spiritualità del dieci e undici maggio, grande spazio verrà dato alla riconciliazione con il Signore tant’è che saranno disponibili diversi sacerdoti per le confessioni. Si ricorda che il santuario è giubilare e, quindi, si può guadagnare l’indulgenza plenaria. In merito, si ricorda che fra gli importanti messaggi che la Madonna espresse a Fratel Cosimo, all’epoca diciottenne, vi è il quarto, del 14 maggio 1968, che afferma: “Se gli uomini si convertiranno, si pentiranno dei loro peccati, si confesseranno, si avvicineranno a Dio e lo ameranno con tutto il cuore, Dio si avvicinerà a loro e li accoglierà nella Sua casa”. Per quanto riguarda gli aspetti logistici e organizzativi, tutto è già pronto, al santuario, per accogliere la fiumana di fedeli che giungeranno da ogni dove. E per l’occasione le autolinee Federico, che svolgono il servizio pubblico di collegamento con il santuario, hanno istituito: una corsa che, partendo da Locri alle ore 8:00, passando per i vari comuni della Locride, arriverà al santo luogo alle ore 9,30 circa. Inoltre, vi saranno delle navette sul posto, che faranno la spola tra il bivio della strada provinciale che da Foca porta a Caulonia Superiore e alle Serre, e il santuario.