CAULONIA SOLIDALE Elisa Cannizzaro costituisce un gruppo consiliare autonomo

Dopo aver sollecitato un dibattito democratico tra le diverse anime della maggioranza amministrativa cauloniese, la consigliera Elisabetta Cannizzaro nell’ultimo consiglio comunale ha lasciato Caulonia – Città Futura, formalizzando la costituzione del gruppo autonomo Caulonia Solidale.L’esigenza nasce dalla necessità di rafforzare i principi di democrazia, meritocrazia e lealtà per la realizzazione degli obiettivi posti alla base del programma elettorale, sottoscritto al momento della candidatura.Lungi dall’essere un gruppo in pura e semplice contrapposizione, si pone l’obiettivo, in seno alla maggioranza, di dare uno slancio incisivo per centrare tanti obiettivi politico-amministrativi e per dare attuazione al programma elettorale ed alle linee programmatiche che hanno caratterizzato la scelta di candidatura in questa amministrazione.Questo particolare momento chiama gli amministratori a dare ascolto alle esigenze di una comunità, in evidente difficoltà, con un approccio attento e sensibile affinché gli effetti della crisi siano il più possibile contenuti.In questa direzione la presenza di un nuovo gruppo consiliare nella maggioranza .