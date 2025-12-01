CAULONIA- Un plauso corale e un sentimento di gratitudine hanno accompagnato il saluto che l’Amministrazione Comunale di Caulonia ha rivolto al dott. Domenico Campisi, in occasione della conclusione del suo servizio di Guardia Medica nel paese.

Per oltre vent’anni, la figura del dott. Campisi ha rappresentato una presenza discreta ma imprescindibile, capace di offrire ascolto, assistenza e professionalità in ogni circostanza, anche nelle situazioni più delicate.

“Il suo impegno costante e la dedizione con cui ha svolto il proprio lavoro – sottolinea l’Amministrazione – hanno reso la sua attività un pilastro per la salute e il benessere dei cittadini.”

Il riconoscimento, sentito e condiviso da tutta la cittadinanza, si traduce in un ringraziamento pubblico che va oltre la dimensione istituzionale: un tributo umano a chi, senza riserve, ha messo al centro la cura delle persone.

Nel congedarsi, l’Amministrazione comunale augura al dott. Campisi “ogni soddisfazione e serenità per il futuro, personale e professionale, con la certezza che il suo esempio resterà vivo nella memoria collettiva di Caulonia”.

Caulonia 01 12 2025