CAULONIA Riapertura avviso pubblico per erogazione buoni spesa

R. & P.

Il Comune di Caulonia – Area politiche sociali, in data odierna ha proceduto alla riapertura dei termini relativi all’avviso pubblico per la erogazione di buoni spesa (decreto Riparti Calabria).

Si evidenzia che la misura punta a soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali dei nuclei familiari in stato di necessità e che in via prioritaria non abbiano beneficiato di sostegno pubblico o che, comunque, nel periodo di lockdown abbiano percepito aiuti o altri redditi in misura non superiore ad euro 780.

Si provvederà in via residuale ad assicurare i buoni spesa a famiglie o persone, comunque, in stato di bisogno, in base all’Isee.

Si ribadisce che tra le situazioni di disagio da dichiarare in domanda vi sono gli effetti economici negativi, anche temporanei, legati al Covid-19 (perdita di lavoro, riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali o l’impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali o stagionali.

Le domande di partecipazione al bando scaduto in data 17 agosto, sono risultate in numero inferiore al finanziamento erogato e molte sono state escluse per incompletezza/omissione di elementi essenziali.

Ciò consente la riapertura dei termini dal giorno 10 al giorno 15 settembre, al fine di garantire ai nuclei familiari residenti a Caulonia, di soddisfare i bisogni più urgenti dei nuclei colpiti in via diretta dagli effetti della pandemia.

La domanda potrà essere inviata/riproposta, completa di tutti i dati richiesti e depositata a mano presso l’ufficio protocollo dell’ente o via pec all’indirizzo protocollo.caulonia@asmepec.it.