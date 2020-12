CAULONIA Riaperto al traffico il ponte sull’Allaro(Immagini e Video)

Reportage di Enzo Lacopo © 2020

R. & P.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha aperto oggi al traffico il ponte ‘Allaro’ sulla strada statale 106 ‘Jonica’ a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. L’opera, rappresenta un traguardo importante sul territorio perché garantisce gli standard di sicurezza e comfort di guida per la circolazione veicolare nella zona. L’apertura al traffico di oggi è il risultato di un rilevante lavoro di condivisione con il comune di Caulonia, gli Enti locali, la Regione Calabria con il coordinamento della Prefettura. Un risultato significativo per il territorio della Locride, un’opera strategica che non riguarda soltanto Caulonia, ma la viabilità dell’intero territorio provinciale. Anas nel mese di gennaio 2019 ha avviato i lavori del percorso alternativo (Bypass) per consentire la viabilità a doppio senso di circolazione per i mezzi leggeri e pesanti. A seguito dell’apertura del ‘guado’ (marzo 2019) sono stati avviati i lavori di costruzione del ponte, terminati nel mese di dicembre 2020. Il nuovo ponte sul fiume Allaro, è composto da 11 pile, 2 spalle fondate su 140 pali di grande diametro,12 campate di lunghezza di 16 metri. La carreggiata di tipo C1 presenta le dimensione delle corsie di 3,75m più banchine di 1,65 m. L’importo totale dei lavori è di 4 milioni e 991 mila euro.

IMMAGINI

REPORTAGE