CAULONIA Quinta edizione del Festival “Nella Notte degli Artisti”

R. & P.

Il 20 agosto il lungomare di Caulonia Marina si trasformerà nuovamente in uno straordinario palcoscenico sotto le stelle che narrerà di arte, musica, spettacoli e colori durante il tanto atteso Festival “Nella Notte degli Artisti” dove tutte le forme dell’arte si incontrano che ritorna quest’anno con la sua quinta edizione.

Dalle ore 21:30 il lungomare sarà animato da attrazioni per tutte le età con esibizioni di giocoleria infuocata, bolle di sapone, pole dance, acrobatica aerea e ballo.

Vi saranno, inoltre, punti diversificati con animazione, pittura, scultura, ritrattistica, musica, body painting, artigianato, offerte e menù speciali riservati dai commercianti ai visitatori del Festival e tanto altro.

L’evento è promosso ed organizzato dall’Associazione Culturale Gnoseon per offrire come sempre una notte all’insegna del divertimento, del talento e della creatività in cui il pubblico si fonde con lo spettacolo e da semplice spettatore diventa protagonista in una ormai collaudata formula che incanta grandi e piccoli.