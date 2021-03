CAULONIA Positiva al Covid il sindaco Belcastro

di Redazione



“Ho appena fatto il tampone antigenico e sono risultata positiva al Covid-19”.

E’ quanto ha comunicato con un post sulla pagina social facebook del Comune di Caulonia, il sindaco Caterina Belcastro.

“Sto bene – scrive il primo cittadino – non ho sintomi, e come previsto, sono in isolamento domiciliare a casa dove continuerò a lavorare portando avanti le questioni sulle quali siamo impegnati. Ho fatto tantissimi test in via precauzionale, oggi l’ho rifatto e ovviamente non mi aspettavo questo esito in quanto il rispetto delle regole e le mie buone condizioni di salute, mi facevano stare tranquilla e non mi facevano presagire tale risultato. Il virus subdolo purtroppo ha colpito. Invito tutti – ha concluso Belcastro – a stare attenti e a rispettare le regole”.