Caulonia, originale iniziativa della Consulta Giovanile per San Valentino

di Redazione

CAULONIA- La vita senza amore è come un albero senza né fiori né frutti”. (Khalil Gibran)❤L’amore può unire i popoli e salvare il mondo, e merita di essere celebrato in tutte le sue forme. Da venerdì 11 febbraio a lunedì 15 febbraio, in Piazza Bottari, a Caulonia Marina, chiunque voglia potrà lasciare una frase e scattare una fotografia nel segno dell’amore.🥰



Ognuno potrà pubblicare la foto 📸 su Facebook o Instagram inserendo l’hashtag #consultagiovanilecaulonia.

Inoltre, le frasi più belle verranno pubblicate sulla pagina Facebook della Consulta Giovanile.