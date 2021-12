CAULONIA Oggi al teatro Fuorisquadro concerto di chitarra flamenca

R. & P.

Questo pomeriggio nell’ambito delle attività socio educative promosse dall’Amministrazione Comunale di Caulonia l’incontro con la chitarra flamenca. Un modo nuovo e dinamico per accostarsi alla conoscenza della musica ed all’ascolto. L’appuntamento è con il Maestro Diego Cambareri a Caulonia presso il teatro Fuorisquadro ore 16:00. Diego Cambareri è considerato una delle più brillanti promesse del concertismo italiano. Iniziato agli studi musicali dal padre Nunzio per la chitarra, dopo essersi diplomato con il massimo dei voti in chitarra classica nel 2015 presso il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia ha conseguito, sempre con 110 e lode la laurea di II livello in chitarra Flamenca presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Bricciardi di Terni, con il Maestro Juan Lorenzo e Manuel Granados.

Diego Cambareri ha partecipato a prestigiosi concorsi nazionali e internazionali di chitarra classica, tra cui:

– Concorso”European Music Competition Città di Moncalieri”

– 1°Premio Assoluto VI International Music Competition”Amigdala”

– 1°PremioAssoluto al Concorso Chitarristico Nazionale “Primavera fra le corde” lºPremio Assoluto al37º Concorso Nazionale AmaCalabria

– lºPremio Concorso Chitarristico Nazionale” Primavera fra le corde” (cat. Musica Contemporanea

– lºPremio Concorso Nazionale “Senocrito”