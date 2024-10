R. & P.

Al via una serie di iniziative messe in campo dall’Ambito territoriale sociale, con Comune capofila Caulonia, che mirano a rafforzare la rete dei servizi sociali sul territorio compreso tra Monasterace e Siderno.

Si spazia dal sostegno alla genitorialità ai voucher per lo sport, dall’inclusione delle persone con disabilità alla loro autonomia abitativa.

Le importanti novità sono state evidenziate dall’assessore alle Politiche sociali del Comune capofila di Caulonia, Antonella Ierace, che ripercorre le nuove linee progettuali.

«Un primo bando riguarda l’affidamento della gestione del servizio di sostegno alla genitorialità nel territorio dei 19 Comuni e di sviluppo del Centro per le Famiglie dell’ATS, che ha sede a Focà», afferma l’assessore Ierace che ricorda come le attività, finanziate con 50 mila euro dal Fondo nazionale per le Politiche della Famiglia «si svilupperanno in un arco temporale di un anno e mirano, tra l’altro, a rafforzare il sistema di sostegno e di promozione della genitorialità e di tutela del diritto dei più piccoli e degli adolescenti a crescere in un contesto familiare e sociale accogliente e adeguato ai propri bisogni».

Le azioni sono rivolte alle famiglie, ai neo-genitori, alle famiglie in fasi delicate del ciclo vitale, alle famiglie a rischio di esclusione sociale, alle famiglie monoparentali, a quelle omogenitoriali, alle famiglie immigrate, alle famiglie con figli adolescenti; ai genitori in fase di separazione; ai genitori separati o in fase di divorzio; ai minori appartenenti a famiglie a rischio di disagio sociale e psicologico.

Una seconda iniziativa, sempre a valere sul Fondo Famiglia, per un importo di 25 mila euro.

«Avvia il percorso di riconoscimento di voucher per favorire la pratica sportiva da parte di minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni, fino al raggiungimento della maggiore età, facenti parte di nuclei familiari in difficoltà economica», dichiara l’assessore Ierace che aggiunge: «In questa prima fase, con l’avviso predisposto dall’ATS, verranno individuate Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD), iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), aventi sede legale o operativa nel territorio dell’Ambito, disponibili ad essere inseriti nell’elenco pubblico delle ASD/SSD per la fruizione dei voucher sportivi».

Una terza manifestazione di interesse, questa volta a valere su risorse PNRR, in particolare la misura 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, si pone il fine di individuare, sul territorio dell”ATS, dieci beneficiari intenzionati a partecipare a percorsi di autonomia per persone con disabilità, per garantire una accelerazione del percorso di de-istituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari.

«L’obiettivo – afferma l’assessore alle Politiche sociali – è quello di migliorarne l’autonomia e offrire opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica. Il progetto è destinato a fornire soluzioni abitative, grazie alla costituzione di due gruppi appartamenti e servizi di supporto».

Infine, l’ultima buona notizia arriva dalla Regione Calabria e si innesta sempre nell’ambito dei percorsi per consentire l’autonomia delle persone con disabilità.

«L’Ambito di Caulonia, infatti, è risultato aggiudicatario di un finanziamento di 34.195,59 euro, concesso dal Dipartimento Salute e Welfare, nell’ambito del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. In particolare, l’ATS è risultato avere presentato il migliore progetto a livello regionale, ottenendo il punteggio più alto tra quelli proposti», sottolinea l’assessore.

«L’azione dell’Ambito è capillare, costante e abbraccia tutto il territorio dei 19 Comuni che lo compongono. Si tratta di uno sforzo amministrativo significativo, posto in essere con un organico particolarmente ridotto, ma ricco di professionalità e, soprattutto una grande passione per le dinamiche sociali delle comunità di riferimento. Un plauso, quindi, non può non essere rivolto alla responsabile e ai funzionari dell’Ats e al Coordinamento del Servizio sociale professionale. Un lavoro sinergico, portato avanti anche grazie agli indirizzi dati dall’Assemblea dei sindaci, frutto di una programmazione attenta e ben strutturata», conclude l’assessore alle Politiche sociali del Comune Capofila di Caulonia, Antonella Ierace.