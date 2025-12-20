CAULONIA – L’Amministrazione Comunale di Caulonia, guidata dal sindaco, dott. Francesco Cagliuso, ha deciso di mettere un freno alla incresciosa situazione che si sta verificando, in diverse aree del vasto territorio urbano, per la non conforme differenziazione dei rifiuti, da parte di cittadini di alcuni quartieri. Così, operatori della Polizia Municipale stanno effettuando una serie di controlli, che hanno già portato all’elevazione di sanzioni.

D’ora innanzi, come ha espresso il primo cittadino cauloniese, l’approccio sarà di “tolleranza zero” per la cattiva gestione dei rifiuti. Si consideri che, specialmente dopo il Decreto Legislativo 116/2025, le multe sono diventate salate: fino a 18.000€ per abbandono e altre sanzioni specifiche per errori di differenziata. Non viene escluso l’uso di fototrappole e videosorveglianza per identificare i trasgressori e vi sarà la possibilità, secondo la legge, di sospensione della patente e confisca dei veicoli, soprattutto per i reati più gravi, che possono avere anche risvolti penali.

Il Comune di Caulonia ha, quindi, adottato queste misure con controlli rigorosi, puntando a sanzionare chi non differenzia bene o abbandona rifiuti per strada, anche con sacchetti non conformi o fuori orario. La tutela dell’ambiente è fondamentale e importante per la società contemporanea ma, anche e soprattutto, per le nuove e future generazioni, che hanno il diritto di vivere una dimensione salubre dell’ecosistema. Un plauso all’azione del sindaco e dell’amministrazione comunale cauloniese è pervenuto da varie associazioni culturali e ambientali, fra cui l’ERA.