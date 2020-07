CAULONIA Miglioramento aree boschive:dalla Regione 450mila euro

R. & P.

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per la valorizzazione e la tutela delle aree interne e del patrimonio forestale del Comune di Caulonia.



Dopo il completamento dei lavori per la messa in sicurezza e il miglioramento della percorribilità della strada “Pezzolo-Crochi-Obile” che ha portato a Caulonia circa € 239.000 a valere sulla Misura 4 “INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE”, sono pronti per essere consegnati i lavori di miglioramento boschivo nell’area di Monte Gremi.



Si tratta dell’ennesimo finanziamento ottenuto dalla Regione Calabria per € 451.000 a valere sulla Misura 8 delle risorse del PSR 2014-2020 “INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE”, finalizzato all’esecuzione di interventi selvicolturali e di salvaguardia anti-incendio su circa 55 ettari.



I lavori porteranno, tra l’altro, anche alla manutenzione e al potenziamento della viabilità secondaria a servizio di questa parte del patrimonio, attraverso tecniche d’ingegneria naturalistica, nonché alla realizzazione di un’area di sosta attrezzata per la fruibilità turistica di Monte Gremi munita di piccole opere ricettive e informative, tettoie, tavoli e panche.



L’intento dell’Amministrazione comunale è quello di continuare con le iniziative di valorizzazione del patrimonio forestale che, dopo oltre 20 anni di inattività e incuria, hanno portato anche allo sfruttamento del primo lotto boschivo in località “Malafrenò” con importanti benefici per le casse comunali che hanno introitato circa € 58.000 dalla vendita del materiale legnoso ritraibile e ancora altre iniziative simili sono in programma sulla base del Piano di Gestione Forestale in via di completamento per come previsto dalla normativa vigente in materia di boschi e foreste.



Sarà organizzato un incontro informativo per la presentazione di tutte le attività in corso di svolgimento e in programma in questo ambito così importante dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, attività tutte svolte in sinergia con gli Organi competenti in materia, in primis con i Carabinieri Forestali che hanno a cura il controllo del nostro territorio.



L’amministrazione comunale di Caulonia