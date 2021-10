CAULONIA MARINA Domenica mattina la “Festa della natura in città”

R. & P.

In continuità con gli eventi e le manifestazioni promosse per favorire l’educazione e la sensibilizzazione ambientale, si svolgerà domenica 10 Ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 “URBAN NATURE – LA FESTA DELLA NATURA IN CITTA’ 🐼 “, la festa creata dal WWF per dare valore alla NATURA, scoprire la BIODIVERSITÀ custodita nelle aree urbane e celebrata con numerose iniziative in tutta ITALIAQuest’anno WWF O.A. Vibo Valentia – Vallata dello Stilaro celebrerá l’importante evento in collaborazione con il Comune di Caulonia, la Consulta giovanile di Caulonia e la Coop. Sankara presso la Villa Comunale “A. Frammartino” Si invitano adulti e bambini a partecipare per FESTEGGIARE INSIEME LA “NATURA IN CITTÀ”