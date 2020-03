CAULONIA L’Officina delle Idee denuncia la mancanza di acqua corrente

R. & P.

L’Officina delle Idee, dato il particolare periodo dovuto al dilagarsi del virus Covid19 e le stringenti ristrettezze quotidiane a cui siamo sottoposti tutti noi cittadini di Caulonia, aveva deciso, di attenuare il dibattito politico.

Lo abbiamo ritenuto un comportamento dovuto di rispetto nei confronti della cittadinanza.

Nostro malgrado, però, dobbiamo sottolineare un importante problema che i cittadini di Caulonia centro storico stanno affrontando in questi giorni, in aggiunta alla tremenda epidemia: MANCA L’ACQUA.

Riteniamo che l’amministrazione comunale debba intervenire immediatamente per sistemare e ristabilire l’ordinaria erogazione dell’acqua per i cittadini del centro storico. Siamo ben consapevoli delle difficoltà a cui gli stessi sono chiamati in questo momento di precaria situazione sanitaria, ma vista la peculiarità di questa emergenza, dove l’acqua rappresenta l’elemento essenziale al fine di attuare la corretta prevenzione della diffusione del virus, crediamo che sia di primaria importanza la risoluzione definitiva di questa problematica.

Esortiamo dunque la nostra amministrazione a mettere in campo con immediatezza tutte le azioni necessarie affinché si possa garantire il massimo dell’igiene all’interno delle case dei nostri cittadini.

Con l’augurio che questa amministrazione dia la giusta priorità al problema dell’acqua potabile, ci stringiamo con affetto a tutti i nostri concittadini ribadendo agli stessi quanto sia ancora necessario e obbligatorio per la salvaguardia della salute di tutti rispettare le regole imposte dal governo centrale e regionale. Officina delle Idee per CAULONIA.