CAULONIA Lavori di adeguamento sismico al palazzo comunale

R. & P.

A breve partiranno i lavori di adeguamento sismico e restauro della casa comunale grazie ad un finanziamento ottenuto di 527 mila euro.

Pertanto, in questi giorni, è in atto il trasferimento degli uffici comunali ubicati all’interno del Comune che, provvisoriamente, saranno trasferiti in altre sedi.

Una parte degli uffici verranno allocati a Marina di Caulonia presso l’immobile in via Brigida Postorino sede del Distretto.

Un’altra parte degli uffici presso l’immobile di proprietà della Curia, concesso a titolo gratuito al Comune, in via Marconi a Caulonia centro (già sede dell’oratorio). A tal proposito si ringrazia sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Oliva e Don Antonio Magnoli per la sensibilità e la disponibilità accordata all’Ente.

Gli uffici comunali ritorneranno presso la loro sede istituzionale in Caulonia centro non appena i lavori di restauro verranno completati. Si invitano i cittadini a consultare la home page del Comune di Caulonia per individuare l’esatta ubicazione di ogni ufficio.

L’amministrazione comunale di Caulonia