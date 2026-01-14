R. & P.

CAULONIA – L’Amministrazione comunale di Caulonia interviene con fermezza per respingere l’ennesimo attacco pretestuoso e strumentale portato avanti dalla minoranza “Rinnoviamo Caulonia” e dalla sua capogruppo, Luana Franco, in merito all’intervento dell’assessore al Bilancio, Antonella Ierace, durante il Consiglio comunale del 7 novembre 2025.

La diffusione di un frammento di registrazione isolato dal contesto, accompagnato da interpretazioni volutamente distorte, rappresenta un comportamento grave e consapevole, finalizzato a creare confusione e a minare la credibilità dell’Amministrazione. Si tratta di un metodo reiterato, che non ha nulla a che vedere con il confronto democratico e che appare orientato esclusivamente a generare tensione e disinformazione.

Il passaggio divulgato riguarda la lettura, da parte dell’assessore Ierace, della relazione tecnica predisposta dalla capoarea e indirizzata alla Presidente del Consiglio. Come chiarito in aula e come verificabile nella registrazione integrale, quella lettura non esprimeva alcuna posizione politica della maggioranza, ma semplicemente riprendeva quanto previsto dal regolamento ARERA. Infatti al minuto 1:24:00 della registrazione del Consiglio, l’assessore Ierace evidenzia alla capogruppo di minoranza, Luana Franco, che la relazione tecnica non era stata assunta come atto politico dalla maggioranza e che la Presidente del Consiglio non aveva ancora fornito riscontro alla comunicazione ricevuta.

L’assessore ha inoltre precisato che l’Amministrazione avrebbe assunto le proprie determinazioni solo dopo gli approfondimenti necessari, nel pieno rispetto della normativa vigente e previa valutazione delle diverse situazioni.

Nonostante ciò, la minoranza ha scelto di manipolare il contenuto, estrapolando ad arte il passaggio in cui l’Assessore legge quanto previsto in un articolo del regolamento, e non una sua dichiarazione per come artatamente asserito dalla minoranza, costruendo così una narrazione artificiosa e fuorviante. Trattasi di un gesto gravissimo, un atteggiamento che alimenta polemiche inutili e che finisce per danneggiare l’intera comunità cauloniese, trasformando il dibattito pubblico in un terreno di scontro basato su insinuazioni e rappresentazioni distorte di quanto esposto.

Si ribadisce con chiarezza che la mozione presentata dalla minoranza era del tutto superflua: chiedeva infatti l’applicazione di disposizioni già previste dalla regolazione ARERA e già operative presso il Comune di Caulonia. Gli indennizzi idrici sono automatici, stabiliti da norme nazionali e non soggetti a valutazioni politiche. La stessa capogruppo Franco ha riconosciuto in aula che il voto sulla mozione non avrebbe prodotto alcun effetto concreto.

Rivendicare oggi un risultato che discende esclusivamente da obblighi di legge, significa diffondere un messaggio ingannevole, che rischia di confondere i cittadini e di attribuire meriti inesistenti a iniziative prive di efficacia. È un comportamento che non contribuisce al bene della comunità e che, al contrario, alimenta divisioni e sfiducia.

L’Amministrazione comunale di Caulonia continuerà a lavorare con serietà, responsabilità e trasparenza per affrontare e risolvere i problemi reali del territorio. Non saranno le polemiche costruite ad arte, né le ricostruzioni distorte, a rallentare l’impegno quotidiano rivolto esclusivamente al servizio della cittadinanza.