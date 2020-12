CAULONIA Istituita una sede U. S. C. A.

R. & P.



Da qualche giorno è operativa a Caulonia una sede U.S.C.A. (Unità Speciale di Continuità Assistenziale).

Il presidio si occuperà di monitorare i pazienti affetti da Covid-19 ed effettuare i tamponi, per il bacino d’utenza che va dalla Vallata dello Stilaro fino a Roccella Ionica.



Per l’Amministrazione comunale è motivo di orgoglio poter essere al servizio del territorio e rientrare in questa rete emergenziale istituita per contrastare l’emergenza sanitaria.

Fin dall’inizio della pandemia i sindaci della Locride hanno chiesto a gran voce il potenziamento delle U.S.C.A. per fronteggiare l’emergenza e, anche se questa attivazione giunge in ritardo, nella seconda ondata della pandemia, rivolgiamo un ringraziamento al direttore del Distretto Locride ASP, dott. Carbone e alla dott.ssa Murdaca, responsabile delle U.S.C.A. per la proficua collaborazione, con l’auspicio che questo presidio, insieme alle altre U.S.C.A. presenti sul territorio locrideo, saranno dotati di maggiori risorse umane per rendere un servizio sempre più spedito ed efficiente alla popolazione, essendo preziosi strumenti di contenimento del Covid.



Il servizio dell’U.S.C.A. a Caulonia sarà integrato dall’attività dei Medici di Medicina Generale presenti sul territorio cauloniese che hanno dato disponibilità ad effettuare i tamponi antigenici rapidi, al fine di garantire lo screening di massa e un capillare tracciamento.



L’ Amministrazione comunale di Caulonia