R. & P.

CAULONIA – Nel pomeriggio del 4 marzo, l’Ambito Territoriale Sociale (ATS) con Comune capofila Caulonia ha incontrato i dirigenti delle istituzioni scolastiche del territorio per un confronto operativo sulle progettualità attuali e future a supporto di minori e famiglie.

Durante la riunione, i referenti dell’Ufficio di Piano hanno illustrato i principali interventi in corso, tra cui i percorsi di sostegno alla genitorialità, il programma PIPPI per la prevenzione del rischio di allontanamento dei minori dalle proprie famiglie e il servizio di pronto intervento sociale attivo 24 ore su 24. Un focus particolare è stato dedicato alle nuove sfide legate alla programmazione dei servizi di istruzione e formazione per la fascia 0-6 anni.

I dirigenti scolastici hanno condiviso le esperienze maturate all’interno dei loro istituti, anche grazie ai finanziamenti PNRR, evidenziando come i progetti in atto stiano contribuendo a creare nuovi spazi di incontro per studenti e famiglie. L’approccio adottato non si limita alla didattica, ma punta al benessere complessivo dei ragazzi, valorizzando il ruolo delle relazioni di fiducia e promuovendo ambienti educativi inclusivi e accoglienti.

L’incontro ha visto la partecipazione del Sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, e dell’Assessore alle Politiche Sociali, Antonella Ierace, i quali hanno sottolineato l’importanza del dialogo istituzionale per costruire risposte efficaci ai bisogni della comunità.

«Questo confronto rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la rete di supporto ai nostri ragazzi e alle loro famiglie. La collaborazione tra istituzioni scolastiche e servizi sociali è essenziale per garantire interventi mirati e tempestivi», ha dichiarato il Sindaco Francesco Cagliuso.

L’Assessore Antonella Ierace ha evidenziato come: «La sinergia tra scuola e servizi sociali sia un elemento imprescindibile per affrontare le nuove sfide educative e sociali. Solo attraverso una programmazione condivisa possiamo costruire un sistema di welfare che risponda in maniera concreta ai bisogni del territorio».

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire il percorso di collaborazione avviato, rafforzando la corresponsabilità tra istituzioni per costruire un modello di intervento sempre più integrato ed efficace.