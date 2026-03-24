R. & P.

CAULONIA – Nella vita democratica di una comunità è fondamentale saper cogliere i momenti decisivi, scegliendo di aprirsi, ascoltare e rinnovarsi. Oggi l’Amministrazione Comunale di Caulonia intraprende un percorso di apertura e responsabilità, con l’obiettivo di superare lo stallo amministrativo e avviare una nuova fase operativa.

Questo scenario nasce da un confronto istituzionale leale, volto a tutelare Caulonia dal rischio dell’immobilità. Nel voto sul bilancio e nella lettera aperta del Consigliere Andrea Lancia, l’Amministrazione ha colto un invito costruttivo: superare i personalismi e rimettere al centro l’interesse generale. Una prospettiva di pacificazione sociale che questa maggioranza ha fatto propria, tramutandola nella base di un rinnovato patto per il paese.

Di fronte a questi segnali, il confronto interno è stato intenso e produttivo. Sotto la guida del Sindaco Francesco Cagliuso, che ha garantito un dialogo aperto e costruttivo, l’Amministrazione ha saputo fare sintesi mettendo il destino di Caulonia al primo posto. In questo percorso di stabilità e visione istituzionale, un ruolo centrale è stato svolto da tutti i componenti dell’Amministrazione Comunale.

Per dimostrare con i fatti che questa compagine amministrativa guarda agli obiettivi e non alle cariche, annunciamo l’ingresso in Giunta del Dott. Giovanni Maiolo.

Non si tratta di una semplice nomina, ma di una scelta mirata a favorire una politica costruttiva e inclusiva. Al Dott. Maiolo vengono conferite la delega alla Cultura e la carica di Vicesindaco, in una decisione che attribuisce al suo ruolo una valenza politica e operativa centrale.

A circa quattordici mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale, riteniamo infatti prioritaria una visione sociale e politica capace di imprimere nuovo slancio all’ultima fase del mandato amministrativo.

Il dialogo sviluppatosi all’indomani di questa proposta si è rivelato sin da subito proattivo. Con trasparenza e senso di responsabilità, il Dott. Maiolo ha scelto di mettere al centro i temi, avanzando proposte concrete per Caulonia e segnalando con onestà intellettuale anche le criticità dell’azione amministrativa recente. Da parte nostra, tali indicazioni sono state accolte con rispetto e spirito di collaborazione, confermando la nostra disponibilità a migliorare l’azione di governo nell’interesse esclusivo del paese.

Il Dott. Maiolo è un professionista con una solida e riconosciuta esperienza nel settore delle politiche sociali e culturali. Il suo percorso lavorativo e civico evidenzia una costante attenzione alle fasce più fragili e alle dinamiche del territorio.

L’Amministrazione Comunale rivolge a lui un formale e sincero ringraziamento per aver accettato questo incarico con autentico spirito di servizio. Siamo certi che le sue competenze, unite a un approccio pragmatico e misurato, forniranno un contributo utile e concreto alla risoluzione delle problematiche del paese e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

Oggi Caulonia conferma la volontà di intraprendere un percorso amministrativo diverso, fondato sulla collaborazione, sulla fiducia e sulla dignità delle istituzioni.