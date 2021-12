CAULONIA In distribuzione i Voucher per le famiglie bisognose

R. & P.

L’inizio di queste festività all’insegna della solidarietà.

L’Amministrazione di Caulonia, in attuazione delle misure a sostegno della povertà e della crisi economica prodotta dagli effetti negativi del Covid, in data odierna distribuirà i Voucher alimentari alle famiglie che, dopo aver presentato istanza, autocertificando la condizione di povertà, sono risultate beneficiarie dell’aiuto.

Le risorse economiche messe a disposizione, sosterranno 144 nuclei ed ammontano a circa 25.000,00 euro; si tratta di una quota del un Fondo di solidarietà assegnato dal Governo al Comune di Caulonia con Decreto Legge n. 73/2021 per l’attuazione di misure di sostegno alle famiglie oltreché sul piano alimentare anche per il pagamento dei canoni di locazione ed utenze domestiche.

L’aiuto consentirà alle persone in stato di bisogno di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali grazie alla consegna di voucher nominativi del valore di € 20,00 cadauno, per un complessivo importo massimo di € 300,00, determinato in funzione di un indice di bisogno, stabilito attraverso criteri oggettivi fissati nel bando.

I voucher potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Caulonia e verrà consegnato ai beneficiari all’atto del ritiro dei buoni spesa.

E’, inoltre, in pubblicazione l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi economici ai cittadini che vivono uno stato di difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza COVID-19 secondo le indicazioni di cui all’ art. 53 del D.L. n.73 del 25/05/2021 e nel rispetto dell’art. 12 della legge 241/1990.

I contributi economici previsti dal predetto Avviso saranno destinati a sostenere i costi per il pagamento dei canoni di locazione o per la stipula di nuovo contratto, nonché per il pagamento di utenze domestiche (servizio idrico, TARI, luce, gas, che gravano sul nucleo familiare richiedente il contributo e che in seguito alla crisi economica non sono riusciti a pagare.

Gesti concreti per dare sollievo e regalare serenità a tanti cauloniesi.

L’amministrazione comunale

di Caulonia