R. & P.

Il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, ha incontrato nei giorni scorsi l’ingegnere Luigi Mupo, nuovo responsabile della Struttura territoriale Anas Calabria e commissario straordinario per la Strada Statale 106 Jonica.

L’incontro, svoltosi in un clima cordiale alla presenza dello staff dell’ingegnere Mupo e di un rappresentante del Comitato per la nuova 106, ha avuto come tema centrale il progetto della Variante della Statale 106 che interessa direttamente il territorio di Caulonia e l’intero comprensorio.

Nel corso del confronto, il sindaco Cagliuso ha ribadito con decisione: “Il nostro territorio ha la necessità di attivare tutte le procedure utili per giungere ad un progetto condiviso. Ci stiamo già muovendo insieme agli altri otto sindaci della Vallata dello Stilaro-Allaro e vogliamo essere tenuti informati su ogni passaggio.”

“Da tre anni e mezzo, da quando sono sindaco, non ho mai firmato alcun atto relativo al tracciato. Mi è stato evidenziato che altri, in passato, hanno sottoscritto documenti che impegnano su un tratto vicino all’attuale 106. Noi riteniamo che tale soluzione non sia strategica per lo sviluppo del territorio e chiediamo lo spostamento del tracciato almeno più in alto”, ha aggiunto Cagliuso

Al termine dell’incontro si è concordato di fissare a breve una nuova riunione, con l’ipotesi di svolgerla direttamente sul territorio per una valutazione più concreta delle esigenze locali.

Il sindaco ha concluso sottolineando l’importanza della sinergia tra istituzioni, ringraziando anticipatamente l’ingegnere Luigi Mupo per la disponibilità dimostrata: “Auspichiamo che si possa lavorare insieme per una soluzione condivisa e realmente strategica per lo sviluppo del territorio e dell’intero comprensorio.”