R. & P.

CAULONIA – «Con il dialogo si superano tutte le divergenze e, come in questa particolare circostanza, si continua a lavorare per dare risposte ai commercianti e favorire i servizi per la comunità», è quanto ha dichiarato il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, a margine dell’incontro che si è svolto l’altro ieri con alcuni commercianti che operano all’interno dell’area del mercato settimanale che si svolge ogni sabato nella cittadina, per chiarire alcuni aspetti legati a delle divergenze operative che si erano manifestate nei giorni scorsi.

In precedenza, infatti, la Comandante della Polizia Locale, Tenente Serena Scuderi, aveva paventato rischio di dover procedere alla momentanea chiusura del mercato settimanale per ragioni di ordine pubblico, in quanto, alcuni mercatali, si erano resi responsabili di spostamenti e “manomissioni” di segnaletica mettendo a repentaglio la sicurezza dei luoghi.

Nell’immediatezza la dottoressa Scuderi ha sollecitato un incontro per discutere della vicenda e approfondire le direttrici sulle quali muoversi per evitare ulteriori disagi e per non dover procedere con la seppur momentanea chiusura del mercato settimanale.

Il Sindaco Cagliuso, insieme all’assessore delegato, dott. Vincenzo Frajia, hanno recepito le indicazioni della responsabile del settore ed hanno convocato alcuni rappresentanti dei commercianti – mercatali che hanno preso atto dell’accaduto e si sono detti disponibili a superarlo contribuendo fattivamente in stretta sinergia con l’amministrazione comunale e con la Polizia Locale.

«È stato un confronto positivo che mette le basi per un nuovo rilancio del mercato settimanale», ha affermato l’assessore Frajia che si detto soddisfatto per l’esito dell’incontro. «Bisogna dare atto che c’è stata un’immediata intesa con i commercianti, con i quali abbiamo aperto la via per un confronto costante per continuare a fare del mercato settimanale cauloniese un punto di riferimento per il commercio del territorio e funzionale alle esigenze della comunità», ha concluso il sindaco Cagliuso.