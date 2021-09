CAULONIA Il Comune pronto a ospitare le famiglie afgane in fuga

R. & P.

Il Comune di Caulonia è pronto ad accogliere le famiglie afghane in fuga dal loro paese.L’Afghanistan, paese stremato su cui incombe una catastrofe umanitaria, vede ancora una volta il suo popolo sottoposto a persecuzioni, violenze, sofferenze, discriminazioni per evitare le quali intere famiglie sono costrette a fuggire in preda al terrore di perdere tutto, anche la vita. Quanto sta accadendo da settimane sotto gli occhi di tutti è grave e non ci può lasciare indifferenti.

L’Amministrazione Comunale di Caulonia, di fronte alla tragedia afghana con l’odierna Delibera di Giunta, ha manifestato la piena disponibilità all’accoglienza a Caulonia delle famiglie afghane che hanno dovuto abbandonare tragicamente il proprio Paese.Sicuri di interpretare lo spirito di tutti i cauloniesi affronteremo insieme questa ulteriore prova di umanità.

L’amministrazione Comunale di Caulonia