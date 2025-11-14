di Redazione

CAULONIA – Il Comune di Caulonia ha festeggiato con grande emozione e partecipazione il centesimo compleanno del signor Domenico Piscioneri, figura stimata e amata dalla comunità. L’evento si è svolto giovedì 13, in un clima di intenso calore, alla presenza dei familiari alcuni dei quali, arrivati anche dall’Australia, che hanno voluto condividere questo straordinario traguardo.

Durante la cerimonia, è stata consegnata al festeggiato una targa commemorativa con la seguente dedica: “Vogliamo festeggiare con lei questo traguardo che coinvolge l’intera comunità di Caulonia. Lei è un esempio di tradizione e stile di vita che deve essere un modello per le nuove generazioni. Auguri dal sindaco Francesco Cagliuso e da tutta l’amministrazione comunale.”

A rappresentare l’Amministrazione comunale erano presenti le assessore Antonella Ierace e Maria Campisi, che hanno portato i saluti e gli auguri del sindaco Francesco Cagliuso e dell’Amministrazione tutta.

La celebrazione si è trasformata in un momento di gioia, condivisione e riconoscenza verso un cittadino che incarna i valori della memoria storica e della tradizione caulonese. Il Comune di Caulonia esprime profonda gratitudine a Domenico Piscioneri per il suo esempio di vita e augura che il suo percorso continui ad essere fonte di ispirazione per le nuove generazioni.