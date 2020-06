CAULONIA Festa della Repubblica, esposto il tricolore fuori dal palazzo municipale

R. & P.

Nell’anno in cui la pandemia ha stravolto il nostro paese e le nostre vite, la Festa della Repubblica è ancora più carica di significato. Certo, non abbiamo potuto celebrarla con la tradizionale cerimonia, ma l’Amministrazione Comunale è stata, comunque, impegnata a onorare questa data storica che ricorda il giorno in cui gli italiani vennero chiamati a decidere quale forma di governo dare al paese scegliendo la Repubblica.

Per dare un valore ancora più forte è importante, per questo 74° anniversario della Repubblica Italiana, condividere i valori democratici fondanti la nostra Repubblica e sanciti dalla nostra Costituzione. La Festa della Repubblica è, quindi, la festa della democrazia, e la festa dell’antifascismo, è la festa di tutti. Esponiamo tutti il Tricolore dalle nostre finestre, per l’Italia, per la ripartenza, oggi più che mai. Noi oggi abbiamo esposto la bandiera italiana dalle finestre della Casa Comunale come simbolo di rinascita, speranza, unità. Buona Festa della Repubblica a tutta la comunità.

L’amministrazione comunale di Caulonia