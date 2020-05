CAULONIA Fase 2 e riaperture, l’Officina delle idee interroga il sindaco

R. & P.

Il gruppo di Minoranza Officina delle Idee, con la presente porge all’attenzione del Sig. Sindaco e di tutta la Giunta Municipale, formale interrogazione in merito al protocollo e alle modalità che dovranno disciplinare la ripresa di tutte le attività produttive presenti nel territorio del Comune di Caulonia.Inoltre, alla luce dei palesi contrasti normativi tra l’ordinanza del Governatore della Calabria e quella emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, all’ambiguo comunicato apparso sulla pagina facebook ufficiale del nostro Ente, sembra opportuno che il Sindaco chiarisca, a tutti i commercianti, agli imprenditori e ai cittadini, quale siano le modalità più giuste, consone e all’insegna della tutela della salute di tutti che debbano essere osservate mediante ordinanza.Gli amministratori non possono essere spettatori, e questa maggioranza, nello specifico, dimostra ancora una volta la mancanza di presa di posizione e rimanendo nell’ambiguita’, dicendo sì al decreto del Governatore della Calabria consentendo ai commercianti di poter aprire, dicendo sì al decreto del Governo esortando ai commercianti stare attenti a rispettare fedelmente le norme dello stesso.Non è questo il modo di amministrare, facendo prevalere il proprio tornaconto politico sulla pelle dei propri cittadini e del tessuto produttivo del proprio paese. In questa fase, è più che mai necessaria la presenza di chi è stato deputato dai cittadini a fare scelte. Questa amministrazione non si nasconda ma tuteli il territorio e soprattutto la salute dei propri cittadini.Il movimento Officina delle Idee continua a chiedere con forza che:- i tributi debbano essere oggetto di sospensione, Caulonia non è nelle condizioni oggi di sostenere questa pressione tributaria, gli amministratori e il Sindaco se ne rendano conto;- È opportuno effettuare una sanificazione di tutti gli ambienti, da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, l’amministrazione di caulonia non ha mai disposto una bonifica neanche dei locali comunali.Nella speranza che le nostre proposte vengano accolte, resteremo vicino ai cittadini come sempre!

Movimento Officina delle Idee