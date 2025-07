R. & P.

CAULONIA – L’amministrazione comunale di Caulonia, guidata dal sindaco Francesco Cagliuso, ha proceduto all’installazione delle video-trappole sul territorio e subito arrivano i risultati. Nell’immediatezza, infatti, l’amministrazione, in stretta sinergia con il comando della Polizia Municipale guidato dalla dottoressa Serena Scuderi, ha proceduto al controllo dei dati con conseguente individuazione di alcune criticità, in particolare, per quanto riguarda il contrasto dell’abbandono di rifiuti con conseguente sanzione per chi non rispetta le norme. Una delle prime a subire una sanzione sarà una signora che invece di seguire le disposizioni relative alla raccolta differenziata promossa dal comune di Caulonia, ha gettato la spazzatura senza alcun ritegno in un luogo pubblico creando un danno all’ambiente e all’immagine della città.

«Nel corso degli anni – ha dichiarato il sindaco Cagliuso – l’amministrazione ha sostenuto una campagna di sensibilizzazione in favore della raccolta differenziata ottenendo importanti risultati che vogliamo migliorare sempre di più, per favorire un ambiente sano e pulito. Nonostante il nostro impegno e il senso civico dimostrato dai nostri concittadini sono stati accertati casi di rifiuti abbandonati in maniera indiscriminata sul territorio. Di conseguenza abbiamo installato un sistema di video-trappole che serve a contrastare chi non intende rispettare le norme basilari della civile convivenza».

«Grazie alle video-trappole il territorio comunale sarà controllato in maniera ancora più diffusa dal personale della Polizia Locale, che ringraziamo per il lavoro quotidiano che svolge. L’amministrazione intende andare avanti nel contrasto ad ogni forma di illegalità con risultati come questi che si raggiungono per il bene della comunità», ha concluso il sindaco Cagliuso.