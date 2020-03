CAULONIA Donazione di mascherine, la Chiesa Evangelica di Riconciliazione ringrazia una commerciante cinese

R. & P.

La Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Caulonia intende ringraziare pubblicamente Monica Chen, titolare dell’esercizio commerciale “Monica shopping” ubicato nel Comune di Caulonia, per essersi attivata, attraverso il circuito delle chiese evangeliche cinesi, a far pervenire nel momento di diffusione del contagio di corona virus e di carenza assoluta di dispositivi di protezione individuale, un cospicuo numero di mascherine che è stato possibile rifornire, gratuitamente, non solo i cittadini del Comune di Caulonia e le Associazioni ivi presenti, ma anche altri paesi della Locride.

Ancora una volta, grazie Monica per la tua sensibilità e per il tuo amore per il nostro territorio!

Past. Pino Imperitura