Domani, domenica 13 febbraio, dalle ore 9 alle 13 sarà somministrata la seconda dose pediatrica del vaccino anti-COVID per i bambini vaccinati in occasione del Vax Day del 23 gennaio nei locali della SAUB di Caulonia Marina.

Nell’occasione è possibile sottoporre a vaccinazione anche i bambini che ancora non sono stati vaccinati.

L’amministrazione comunale di Caulonia