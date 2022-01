CAULONIA Da lunedì si torna a scuola

R. & P.

Da lunedì prossimo le attività didattiche riprenderanno in presenza. Quindi scuole aperte a Caulonia.

Questa decisione è stata condivisa in un incontro con il Consiglio d’Istituto, componente genitori e insegnanti, e i rappresentanti di classe.

In questi giorni abbiamo raccolto i dati relativi ai contagi nella popolazione scolastica. Ad oggi i casi positivi sono 17 su 608 alunni. Numeri che sono compatibili con la ripresa in presenza delle lezioni. Tuttavia non abbiamo ancora superato questa difficile fase pandemica, per cui è indispensabile rispettare le norme di comportamento per prevenire la diffusione del virus, al fine di evitare l’aumento dei contagi anche tra la popolazione scolastica. Il trend, comunque, verrà costantemente monitorato al fine di adottare eventualmente tutte le misure che si riterranno idonee.

I nostri figli hanno bisogno della scuola e in questo momento è fondamentale sostenere la campagna di vaccinazione dei bambini.

Ricordiamo a tutti che domani dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la scuola media di Marina il Comune di Caulonia ha organizzato il vax day per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Questa campagna di vaccinazione è finalizzata a salvaguardare la salute dei nostri piccoli. Il suo successo e dipenderà dalla partecipazione, è un segnale di responsabilità.

L’amministrazione Comunale di Caulonia