CAULONIA Coronavirus, al via lo screening di massa

Da sabato è operativa a Caulonia, nella sede dell’U.S.C.A., l’attività di somministrazione dei tamponi antigenici da parte dei Medici di Medicina Generale che hanno aderito all’iniziativa e che turneranno secondo le indicazioni fornite dall’Asp. Un importante risultato per il nostro territorio, un’attività che consentirà di implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al covid-19 con un sistema di tracciamento rapido e uno screening di massa. Ad oggi i casi accertati di positività al Covid sul nostro territorio sono 21 e 8 i casi di quarantene da contatto stretto. Questi dati, per ora, non sono preoccupanti, ma non devono farci abbassare la guardia. È sulla scorta di questi dati che a Caulonia e nella maggior parte del comprensorio, anche in considerazione della pronuncia del TAR Calabria (confermata dal Consiglio di Stato) che ha stabilito la riapertura delle scuole, non si è potuti intervenire con misure restrittive sullo svolgimento in presenza delle attività scolastiche. Nella serata di ieri, tuttavia, ci è stata comunicata la positività al test antigenico del genitore di un bambino frequentante la scuola dell’infanzia di Caulonia centro. Stamani, pertanto, abbiamo disposto, in via precauzionale, la quarantena della classe dell’infanzia, dei docenti e degli operatori definiti “contatto stretto”. La Circolare del Ministero della Salute detta le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai da Sars-Covid-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Il documento, messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità, prevede un protocollo dettagliato da seguire con procedure certe. Monitoreremo costantemente gli sviluppi del caso e vi terremo aggiornati. Invitiamo tutti i cittadini a rispettare le regole. Continuiamo a tenere alta l’attenzione, non vanifichiamo i sacrifici fatti finora. L’amministrazione comunale di Caulonia