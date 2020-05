CAULONIA Controreplica dell’Officina delle Idee

R. & P.

Ancora una volta il dibattito “politico” non esiste!!!!! Tante le richieste di una minoranza stanca di non essere ascoltata, nemmeno il semplice rispetto istituzionale degnandoci di risposte alle nostre continue richieste rivolte al bene comune!!!! A noi purtroppo non compete emanare atti amministrativi, abbiamo più volte sollecitato la maggioranza ad intervenire per la situazione tributi già tanto delicata che ancor di più richiedeva attenzione in questa fase, la sanificazione del paese e dei luoghi di interesse pubblico, l’apertura del COC, un coordinamento con rappresentanti di maggioranza minoranza e rappresentanti del volontariato, un’ordinanza che chiarisse le modalità comportamentali in questa Fase 2.

Avanzare proposte non corrisponde a fare propaganda, abbiamo cercato di dare il nostro contributo senza ricevere risposta alcuna….oggi solo una valanga di insulti e zero risposte.

Nel limite delle nostre possibilità stiamo dando supporto a chi ha bisogno, e certe cose si fanno nel silenzio più assoluto e nel rispetto della sensibilità altrui.

Continueremo a batterci affinché siano tutelati i diritti dei cittadini!!!!

Gruppo di minoranza Officina delle Idee