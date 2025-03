REPORTAGE ESCLUSIVO di Enzo Lacopo © 2025

CAULONIA – La Grande Sfilata Allegorica 2025 si è svolta partendo dal Palazzo Municipale per concludersi in Piazza Mese. Undici carri accompagnati da meravigliose maschere, è stato un evento partecipassimo.

Le immagini e il Video realizzato come sempre dal nostro Enzo Lacopo.

VIDEO ESCLUSIVO